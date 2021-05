Namur en Mai a été sélectionné pour organiser un événement-test ce mercredi 12 mai. Il s’agissait de la seule manifestation culturelle testée en plein air. Trois spectacles ont été proposés à un public de 500 personnes dans la cour de l’école Notre-Dame à Namur. "Concrètement, ils ont tous été soumis à un test salivaire et devront en refaire un sept jours plus tard", confie Damien Bertrand, business Development Officer chez DNAnalytics, une PME wallonne de traitement des données, à la tête de l’étude initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Un autre groupe de 500 non participants est soumis au même règles du jeu. L’objectif avec ces données est d’analyser les risques de contamination lors d’un événement culturel. Les résultats ne sont pas attendus avant la fin juin. C’est un travail pour l’avenir. Cela doit permettre aux autorités de ne plus prendre de décisions à l’aveugle mais de se baser sur des conclusions scientifiques et de se montrer plus ambitieux, du moins de ficeler des protocoles moins stricts. Ici, par exemple, si tout le monde est masqué et assis, on a réduit la distanciation sociale à un mètre."

Samuel Chappel, organisateur de Namur en Mai, s’est plié de bonne grâce à l’expérience. Une démarche surtout altruiste. Le festival prévu ces trois prochains jours n’en tirera aucun bénéfice. Tous les spectacles devront se tenir devant maximum…50 spectateurs. "On l’a fait pour le secteur culturel dans son ensemble », explique-t-il. "On a toujours proclamé qu’il était sûr et les chiffres le prouveront. On veut donner de l’espoir, des perspectives et l’envie à tous les organisateurs de mettre sur pied leur événement."

D’un autre côté, ce test vient tellement tard qu’il y a également un sentiment de gâchis. "On avait déjà demandé ce genre d’expérience à la mi-mars. Le printemps commence bien tard, c’est frustrant. Les opérateurs culturels sont aussi les seuls à qui on demande de faire des tests, c’est injuste. On sait que nous n’avons suscité que du mépris de la part de la classe politique. En attendant, lors des trois prochains jours, nous sommes très fiers de proposer 80 représentations à l’attention de 4.000 personnes (ndlr : pour 200.000 en temps normal). Avec ce test, 500 de plus ont pu profiter d’une sortie culturelle." Une certitude, le public et les artistes n’ont pas caché la joie de se retrouver et se sont déjà régalés ce mercredi soir.