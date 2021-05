Depuis quelques temps, des rassemblements problématiques de véhicules sont constatés à divers endroits du territoire de la commune. Les conducteurs et passagers de ces véhicules s’adonnent régulièrement à des comportements infractionnels et dangereux pour les autres usagers de la route (consommation d’alcool et de stupéfiants, conduite agressive, courses de vitesse, rodéo urbain,...). Les bruits liés à ces activités ainsi que les dépôts de déchets représentent également des nuisances non négligeables. C’est pourquoi le bourgmestre a demandé expressément à la police de se saisir pleinement de ces phénomènes générant des récriminations croissantes de la part des Namurois.

"Les résultats des contrôles effectués ce 1er mai à la Citadelle, à Jambes et au centre de Namur sont interpellants au vu du nombre d’infractions constatées. Ces résultats nous confortent également dans la nécessité de poursuivre ce type d’opération sur l’ensemble du territoire de la commune", expliquent Maxime Prévot et Olivier Libois, Chef de Corps de la Zone de Police Namur-Capitale.

Six permis ont été retirés immédiatement pour une période de 15 jours au minimum. Un véhicule a été saisi et un autre a été retenu 12 heures. Il y a eu une sanction administrative communale pour déchets sur la voie publique et une perception immédiate pour GSM au volant.

"Nous ne pouvons tolérer que des personnes inconscientes mettent en péril la sécurité, la vie et la quiétude des autres usagers de la route et de la population en général. C’est la raison pour laquelle les services de la Zone de Police poursuivront leurs actions de lutte contre ce phénomène, tant dans le centre-ville que dans les divers endroits, quartiers ou parkings identifiés comme problématiques."