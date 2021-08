Début juillet, après une prolongation de quinze jours, les derniers dossiers ont été introduits au service communal compétent. Concrètement, 707 demandes ont été reçues. 651 primes seront octroyées pour une somme totale de 1.434.000 euros.

« Parmi les secteurs concernés par la prime : on y retrouve l’HoReca, les métiers de contact ou encore le secteur de l’évènementiel toujours impacté. Une spécificité namuroise de cette prime est l’accès à la prime pour les petits commerces qui ont pu ouvrir mais qui ont connu une perte de 40% minimum de leur chiffre d’affaire entre avril 2021 et avril 2020. » rappelle l’Echevine Scailquin, en charge de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi

Elle poursuit : « La moitié des demandes est octroyée au secteur de l’HoReca ; un quart aux entreprises et indépendants des soins à la personne comme les salons de coiffure, de tatouage ou d’esthétique ; et le quart restant concerne l’équipement à la personne, les loisirs, la vente au détail, les agences de voyages. Les raisons des refus sont essentiellement un non-respect du règlement et des conditions d’octroi (commerces considérés comme essentiels, implantation hors territoire communal…). ».

La prime communale s’échelonne entre2000 et 3000 euros. Ce dernier montant est destiné spécifiquement aux bars, cafés, micro-brasserie et boites de nuit. Le paiement s’effectuera d’ici la fin du mois d’août.

Via cette aide financière, Namur aura débloqué près d’un million et demi d’euros pour soutenir son entreprenariat local et maintenir la palette de diversité comme la richesse des commerces namurois. Une somme qui est complétée par un plan de relance et ses appels à projets toujours accessibles pour les entreprises et les commerces, une plateforme de vente en ligne des produits des commerces namurois (Namur Boutik), la gratuité du stationnement ou encore des exonérations de taxes et redevances.