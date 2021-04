La liste des nouveaux subsides accordés aux infrastructures sportives est publiée à la suite d’une analyse trimestrielle des dossiers basée sur les priorités établies pour le département. L’analyse du 1er trimestre 2021 a porté sur des dossiers initiés et finalisés avant l’adoption de la réforme des subventions. Ces subsides sont attribués aux communes et clubs wallons pour leur permettre d’entretenir et de développer leurs infrastructures sportives. Les projets sont extrêmement variés.

Pour ce premier trimestre 2021, 31 projets ont été retenus : 8 pour le Hainaut, 6 pour Liège, 12 pour le Luxembourg et 5 pour Namur. Le montant total des subsides destinés à ces infrastructures s’élève à 7.393.030,00 euros. Il s’agit de projets encore régis sous l’ancien décret. Le nouveau décret est, quant à lui, entré en vigueur le 23 janvier 2021.

La Province de Namur recevra la somme de 759.360,00 euros. Le projet phare est sans conteste le financement pour 645.210 euros de la piscine extérieure communale de Walcourt. Elle est ouverte 4 mois sur l’année, du 1er mai au 30 septembre. La ville de Walcourt investit dans le sport et chaque année, des montant sont consacrés à l’achat de matériel. La Ville envisage d’offrir gratuitement 5 séances d’apprentissage à la natation à des enfants de l’entité âgés de 5 à 7 ans.

La rénovation de la piscine de Walcourt a pour but d’apporter une offre sportive supplémentaire et de proximité, tout en permettant aux familles de profiter d’un cadre attractif et familial. L’infrastructure étant adaptée aux personnes porteuses d’un handicap, des contacts ont été pris avec la ligue Handisport afin de mettre à disposition la piscine pour l’entrainement de ses sportifs. Des cours d’aquagym y seront également dispensés. Des partenariats sont envisagés avec l’ATL et les institutions de la commune encadrant des enfants et adolescents en difficulté.

La commune de Doische va obtenir 80.460 euros pour l’aménagement d'une plaine de jeux, rue de l'Auberge à Matagne La Petite. Havelange aura 4.100 euros, également pour l’aménagement d’une plaine de jeux, à la salle communale de Maffe. Gembloux recevra 24.340 euros pour l’achat de matériel sportif alors que 5.250 euros seront consacrés à l’acquisition d’un robot nettoyeur pour la piscine de Ciney.