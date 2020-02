Raconte-moi ton quartier donne la parole aux habitants, aux commerçants, aux étudiants, et à toutes les personnes fréquentant le centre de Namur. Les citoyens sont invités à s’exprimer sur leur vécu en ville, leur ressenti, leurs craintes, leurs espoirs, leurs aspirations, etc. Un conteur, Fahem Abes, assistera aux échanges et s’en inspirera pour inventer une ou plusieurs histoires.



Plusieurs rencontres sont organisées pour récolter cette parole. Le public peut participer à une seule rencontre ou à plusieurs. Un atelier d’échanges autour des contes en préparation sera également organisé (la mise en récit). L’activité se terminera par une balade contée dans le quartier. Celle-ci aura lieu le samedi 9 mai 2020, à l’occasion du Festival Tempo Color. Elle sera ouverte à tout public (même ceux n’ayant pas participé à la rédaction du conte).





Raconte-moi ton quartier est un projet de l’ASBL Action et Recherche Culturelles – Régionale de Namur (ARC – Namur), entité fédérée de l’ASBL Action et Recherche Culturelles, association d’éducation permanente reconnue par la fédération Wallonie-Bruxelles et dont la mission est la lutte pour une société plus juste par le biais de la promotion et de la protection des droits culturels. L’ARC contribue à promouvoir et défendre le droit fondamental de chaque individu à une identité culturelle, en évolution.

Agenda des activités :

Première rencontre le mardi 3 mars de 15h00 à 17h00 à l’ Empreinte Belge (rue des Carmes, 69).

(rue des Carmes, 69). Deuxième rencontre le jeudi 19 mars de 17h30 à 19h30 à La Cuve (rue des Brasseurs, 108).

(rue des Brasseurs, 108). Troisième rencontre le jeudi 26 mars de 17h30 à 19h30 à la Librairie Papyrus (rue Bas de la Place, 16).

(rue Bas de la Place, 16). Quatrième rencontre le mardi 31 mars de 15h00 à 17h00 au Barnabeer (rue de Bruxelles, 39).

(rue de Bruxelles, 39). La mise en récit aura lieu le mardi 28 avril de 15h00 à 17h00 au Cinex (rue Saint Nicolas, 84).

(rue Saint Nicolas, 84). Balade contée le samedi 9 mai lors du Festival TempoColor (départ du Delta, avenue Golenvaux, 18).