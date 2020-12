« Namur en Lumière » a officiellement été enclenché ce vendredi à 16h. Jusqu’au 1er février, un parcours de 2,5 kilomètres propose de visiter dix-huit lieux et treize mises en scène différentes avec des découvertes artistiques et patrimoniales. Il est original car il propose dix créations inédites et est également en partie interactif. Une interface numérique et une carte interactive ont été développées. Un QR Code reprendra le descriptif des œuvres, des bandes sons accompagnant certaines d’entre elles et toutes autres informations utiles sur le parcours. Il passe notamment par la Cathédrale, l’église Saint-Loup, le Beffroi, plusieurs rues du Vieux Namur, la Place de l’Ange et la Place d’Armes.

Live4life, le collectif namurois chargé de l’animation, permet surtout de mettre en avant des artistes dont l’activité s’est réduite à peau de chagrin ces neuf derniers mois. « Cela fait du bien de pouvoir enfin laisser libre cours à ma créativité », souligne Loïc Mottet, à l’origine de « L’échelle imaginaire », installée au Caféo, rue des Carmes. «L’objectif était de proposer une animation en 2D mais d’ajouter une touche poétique à la performance numérique. Je suis régisseur technique au Théâtre Jardin et Passion. On a pu monter des spectacles cet été grâce à l’installation d’une scène à l’extérieur mais depuis lors, c’est le calme plat. »

La réalisation la plus impressionnante est sans conteste la mise en lumière de la Cathédrale Saint-Aubain. Une œuvre que l’on doit à Edouard Little, qui a notamment à son actif l’illumination de deux tours et de trois kilomètres de côte au Koweït à l’occasion de la fête nationale du pays. « On ne pouvait pas passer à côté d’un tel édifice, il s’est d’emblée imposé à nous », signale-t-il. «Ceci dit, nous pensions avoir accès à la façade en passant par l’intérieur mais ce n’était pas possible. Nous avons dû monter une nacelle pour installer les huit projecteurs automatiques et les soixante sources LED. Des lyres robotisées placées au-dessus du palais provincial apportent une texture particulière. » Il ne vous reste plus qu’à flâner dans la ville pour découvrir des créations plus originales les unes que les autres.