Parcs, Citadelle, cimetière, ...

En raison de fortes intempéries et d’une alerte météorologique annoncées par l’IRM à Namur, l’accès est interdit dans les zones boisées du dimanche 16 février à 0h00 au lundi 17 février à 8h00 et notamment :

· aux parcs de Namur (Louise-Marie, des Sources et de La Plante), Jambes (Reine Astrid et Amée) et Bouge (rue du Parc) ;

· au site de la Citadelle, excepté route Merveilleuse (excepté desserte locale) ;

· au cimetière de Namur sis Chaussée de Waterloo à Belgrade.