Un investissement de 16 millions d'euros au sein d'un futur bâtiment de 2.000 mètres carrés dans le zoning d'Ecolys. Objectif: 2024.

La Wallonie va s'équiper d'une tour de contrôle d’une nouvelle génération, entièrement digitalisée, commune pour les aéroports de Charleroi et de Liège. Elle sera basée à Namur, rapportent nos confrères du Soir.

Basée dans un futur bâtiment de 2000 mètres carrés dans le zoning Ecolys, elle sera reliée par caméras, en temps réel, aux pistes des 2 aéroports régionaux et sera dotée de toutes les nouvelles technologies permettant de gérer le trafic aérien ainsi que le déplacement des avions au sol. Objectif annoncé: renforcer la sécurité aérienne et rendre le travail du personnel plus confortable avec un outil plus fiable qui permet une vision à 360 degrés grâce aux caméras qui quadrilleront le ciel et les pistes.

La Sowaer, la société qui gère les aéroports wallons, installera également ses bureaux sur le site. La tour, qui représente un investissement de quelque 16 millions d'euros, devrait être inaugurée en 2024. Les tours actuelles ne seront pas détruites, mais rénovées pour servir d’éventuelle solution de secours.

Quant à la gestion du trafic aérien, elle restera assurée par Skeyes, dont le personnel sera transféré à Namur.