La Ville de Namur a déposé sa candidature au projet régional « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020. » Dans ce contexte, le Collège communal du 6 octobre dernier a validé le principe de mise en place d’une Commission Communale Vélo (CCV).

La mission de cet organe est de garantir la concertation en assurant le suivi de la politique cyclable : valider les programmes de travail et les états d’avancement des projets et remises d’avis.

La CCV se réunira à la demande, en journée, une fois par trimestre en principe.Pour être reconnue comme telle, la CCV doit être composée de différents représentantes et représentants issus du monde politique, de la CCATM (Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité), des services communaux, de partenaires institutionnels et associatifs et de citoyens.

Intéressé?

Marquez votre intérêt motivé avant le lundi 25 janvier en nous précisant vos nom, prénom, localité du domicile (ancienne commune) et votre année de naissance. Ces renseignements sont demandés afin d’assurer une bonne représentativité des Namurois et ne seront utilisés que pour la sélection des candidatures. Vous serez officiellement informé lorsque les candidatures auront été validées par le Conseil communal.