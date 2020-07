Cette opération s’est soldée par la saisie de 1036 grammes d’héroïne, de 99 grammes de cocaïne ainsi que de plusieurs GSM et de l’argent.

Les suspects ont été déférés chez un magistrat instructeur qui a décerné mandat d’arrêt à leur encontre.

La lutte contre le trafic de stupéfiants en général, et des filières hollandaises en particulier, est et reste une priorité pour la Zone de Police Namur Capitale ainsi que pour ses autorités administrative et judiciaire.