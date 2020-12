La femme vue par la femme à travers les collections communales, c’est le fil conducteur de cette exposition proposée à la Galerie du Beffroi pour débuter l’année 2021 en beauté.

Dix femmes, artistes contemporaines, ont été sélectionnées pour revisiter trois œuvres « coups de cœur » des collections communales : deux peintures, le Portrait de Netta Duchâteau de Marcel Hess et Vigilance d’Emile Motte, et une sculpture, Le penseur de Paule Bisman. Artistes plasticiennes, peintres, sculptrices ou photographes, elles proposent une création miroir en jouant sur l’esthétique, sur les valeurs ou sur les émotions transmises par ces trois œuvres.

La démarche participative est double : la scénographie a en effet été confiée à un groupe de citoyennes débordant d’enthousiasme et de créativité. Elles ont pris beaucoup de plaisir à retranscrire, dans l’espace de la galerie, les idées même les plus fantaisistes qui ont jailli durant leurs ateliers.

Dans un jeu constant entre créations contemporaines et œuvres du patrimoine, l’exposition entrecroise sans opposer une variété de regards sur la femme à travers les siècles : la reine de beauté, à la fois sensuelle et déterminée, la chevalière prête au combat, la muse inspirante, l’icône de la modernité. Artistes ou modèles, elles conjuguent l’art au féminin pluriel.

Artistes : Katerine B, Geneviève Babe, Alicia Camacho Romero, Marie Collard, Charline de Resve, Sophie Ghilain, Anne H., Colette Leroy, Anne Liebhaberg et Isabelle Linotte.

Scénographes : Françoise Bogaerts, Gladys Heymans, Christine Mobers, Sarah Buscemi, Emilie Laffineur, Nadine Libois, Cléomire Loos, Mélanie Pottie, Julie Renard et Anne Tasseroul.

Galerie du Beffroi

Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur.

Ma.>Sa. : 11-18h + Di. : 12-18h

www.facebook.com/galeriedubeffroinamur