En 2019, l’asbl Folknam organisait son premier concours «do pus grand mougneû d' djote di Nameur». Christian Jacquet l’avait remporté en ingurgitant un peu moins de 2kg de ce plat typique namurois en vingt minutes. « Il remet son titre en jeu mais ne pourra pas y participer pour des raisons de santé », explique l’un des organisateurs, Benjamin Briot.

Vous l’aurez compris, la deuxième édition de ce concours aura lieu ce samedi 16 avril en début de soirée sur la Place d'Armes à l’occasion de la 24e "Journée du Folklore et des Traditions", à Namur. Pour une question de logistique, le concours n’accueillera que dix participants. «Ce n’est pas un concours à l’américaine. L’objectif est ici d’en manger le plus possible mais proprement, dans le respect du produit. On veut premièrement attirer le public car, oui, regarder des gens manger est attrayant. Et surtout leur donner envie d’en manger après. On a prévu de quoi faire 200 portions. La Djote di Nameur, c’est un mélange de purée de pommes de terre et de choux vert, que l’on fait revenir dans du saindoux et auquel on ajoute des lardons fumés. A ne pas confondre avec la tarte al djote de Nivelles composée de bettes hachées et de boulettes de fromage », poursuit Benjamin Briot.

Les participants au concours auront donc vingt minutes pour avaler le plus de djote possible. « On commence avec une portion de 500g et une saucisse. Si quelqu’un arrive au bout, on recommence avec 250g de djote. »

Le vainqueur se verront remettre un « diplôme ». Le vainqueur aura en plus droit au titre de Roi ou de Reine "do pus grand mougneû d'djote di Nameur" durant un an.

Inscription préalable par mail : administration@folknam.be