Outre la démission de Jean-François Lenoir, il doit faire face au remplacement de Valéry Mathieu au CPAS et à la maladie de longue durée de Patricia Van Muylder à la province

Après que Jean-François Lenoir a écrit une insulte sexiste nommément et en public envers la cheffe de groupe Dorothée Klein ; après qu’il n’a toujours pas présenté ses excuses personnellement ; après qu’il en a remis une couche en induisant que c’était de la faute de l’intéressée et de son parti s’il s’était fendu de cette injure sexiste punissable par la loi, la rupture est consommée entre le PTB et Jean-François Lenoir.

"Il ne fait plus partie du PTB", assure le chef de groupe et président de la section Namur-Luxembourg Thierry Warmoes. Quant à son mandat de conseiller communal… "Il m’a dit qu’il avait envoyé sa démission mercredi, mais la directrice générale ne l’avait pas encore reçue ce jeudi", confie-t-il, visiblement inquiet et embêté.

On le serait à moins : outre l’empathie pour l’état psychique du camarade Lenoir, ce bad buzz se produit trois semaines avant un triple scrutin important pour le PTB. Délicat d’en sortir. À tel point que le porte-parole national ne veut pas y jouer un quelconque rôle et renvoie la presse vers la section namuroise.

"On ne savait pas que Jean-François était malade lorsqu’on l’a placé en 3e position sur notre liste pour les communales, se justifie Thierry Warmoes. Et sa maladie a beaucoup empiré depuis, assure celui qui a la mission de limiter les dégâts au plus vite . Je vais envoyer des excuses à Dorothée Klein si le communiqué du PTB Namur n’était pas assez explicite", assure-t-il.

Ce ne sera pas une première : le chef de groupe PTB au conseil communal avait déjà dû réparer une remarque insultante de Jean-François Lenoir le mois dernier, par mail à l’ensemble des membres, envers l’échevine Charlotte Deborsu. "Je propose qu’on inscrive comme point les dernières recherches sur la potentialisation des neurones… Charlotte en a besoin non ?", avait-il écrit à la dizaine de conseillers membres de sa commission dont la plupart, interloqués, n’ont pas réagi.

"Je trouve que c’est indigne des fonctions que nous exerçons. Je n’ai reçu aucune excuse de Jean-François Lenoir et Thierry Warmoes est venu me présenter les siennes au dernier conseil communal", nous confirme l’échevine visée.





Un élu PTB démissionne de son mandat au CPAS

Ce n’est pas une mais deux démissions qui devraient être inscrites à l’ordre du jour du prochain conseil communal de Namur, le jeudi 16 mai.

La démission annoncée de Jen-François Lenoir a été précédée d’une défection plus discrète : celle de Valéry Mathieu. Dernier candidat sur la liste du PTB Namur et 9e en termes de voix récoltées, il avait embrassé le mandat de conseiller de l’action sociale début janvier.

Son départ n’est pas dû à un problème de santé ou à des divergences avec son parti, mais il est d’ordre stratégique.

"On avait sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour assumer cette fonction" , explique Thierry Warmoes. Ce serait la raison expliquant ce retrait moins de quatre mois après le début du mandant. "Valéry occupe une fonction importante au syndicat et cela lui prend de plus en plus de temps" , poursuit le président du PTB Namur Luxembourg.

C’est Thierry Sneessens, un infirmier de Wépion, qui le remplacra sur les bancs du CPAS. Il ne figurait pas sur les listes. "C’était incompatible avec son poste d’infirmier au CHR. Un poste qu’il n’occupe plus aujourd’hui."

Si le collège reçoit prochainement la démission de Jean-François Lenoir, son remplacement passera aussi devant le conseil communal du 16/05. Et c’est Ode Baivier, aussi infirmière et de Wépion, qui prendrait sa place.





Le conseil provincial sans son élue PTB

Pas de bol à l’échelon provincial : le conseil se passe sans représentation PTB depuis trois mois. Patricia Van Muylder avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues avec des interventions musclées.

Mais on n’a plus vu l’unique élue PTB aux différentes réunions du conseil provincial et des commissions depuis fin janvier. Elle était absente lors des quatre derniers conseils provinciaux. À chaque fois, l’élue était excusée.

"Elle est malade jusqu’à fin mai, explique Thierry Warmoes. Entre ses deux mi-temps dont un pour le PTB, son mandat de conseillère et son activité d’agricultrice, elle a fait un burn out. " Son mandat n’est pas remis en question.