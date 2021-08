Bien qu'aujourd'hui fière d'être namuroise, Jambes fut jusqu'en 1976, distincte de la ville.

Depuis le Moyen Age, elle a fait partie de la principauté de Liège dont elle était un des postes frontières, peuplée de vignerons et de maraîchers : « les cotelis et Masuis ». Elle garde encore les traces de cette frontière passée : le pont de jambes et la Montagne sainte Barbe.

A travers une balade organisée ce samedi à 14h30, vous découvrirez les différents folklores qui animent ce quartier. Ce sera aussi l'occasion d'observer ce que Jambes est devenue et comment se présente son avenir.

Tarif : 5 euros par personne – 2.5 euros pour les étudiants – gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation et paiement au préalable obligatoires : https://bit.ly/3j9CtLQ

Nombre de places limité à 50 participants.