Le principe est simple. Au départ du Centre du Visiteur Terra Nova, connectez-vous à l’aide de votre mobile à l’url suivant https://citadelle.namur.be/fr/balade-exploratoire.

Vous y trouverez une suite d’indices photographiques qui vous permettront de vous rendre d’un lieu à l’autre et ainsi de vous balader sur le site de manière ludique, seul, en famille, entre amis.

Un bref explicatif historique vous permettra d’en savoir un peu plus sur les lieux que vous traverserez. En fin de balade, un petit jeu vous permettra de remporter des entrées gratuites pour la visite du Centre du Visiteur Terra Nova. Il s’agit d’une visite participative (d’une durée de 1h à 1h30), libre, gratuite et accessible tous les jours des congés de Carnaval.

Photos de Saint-Valentin dans un lieu secret

A votre arrivée au Centre du Visiteur Terra Nova, un guide vous expliquera, à l'aide d'un plan, où vous diriger vers un lieu tenu secret et habituellement fermé au public. Un fois arrivés en ce lieu, un second guide vous ouvrira la porte et immortalisera le moment en vous prenant en photos. Ces photos seront à découvrir le 14 février en soirée sur la page Facebook de la Citadelle (https://www.facebook.com/citadellenamur).

Enfin, des petites attentions de l’Atelier de Parfumerie Guy Delforge, de Véronique Henri (les Namureux) et du Centre du Visiteur Terra Nova vous seront remises lors de votre venue. Voilà un doux moment à vivre lors de votre petite escapade romantique sur le site, les 13 et 14 février, entre 10h30 et 15h30.

Réservations au 081/24.73.70.