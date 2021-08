Depuis le 1er septembre 2020, Le parking P+R de Bouge est accessible aux personnes en possession d’un titre de transport TEC valable sur la zone de Namur. Une capacité de 716 places qui représente une alternative importante à la fermeture des deux parkings « Casernes ». "L’objectif à présent est de permettre aux usagers de rejoindre le centre-ville en sept minutes", confie Stéphanie Scailquin, Echevine de la mobilité.

Raison pour laquelle, dès ce 6 septembre, d’importants travaux vont débuter Chaussé de Louvain. Une bande centrale sera consacrée aux bus, sur une portion de 1,2 kilomètres, entre la rue Saint-Luc et la rue Hebar. Elle favorisera la circulation descendante le matin et montante en soirée. "Une bande de béton rouge de 3,40 mètres de large et surélevée de 10 centimètres, sauf aux carrefours", explique Eric Mathieu, responsable du département génie civil pour l’Opérateur du Transport Wallon. "Nous créerons aussi 10 traversées piétonnes pour accéder aux cinq nouveaux quais, planterons 27 arbres, 120 arbustes et 132 rosiers." Le montant global du marché est d’1.332.133 euros Un chantier d’envergure qui devrait durer 180 jours ouvrables, soit approximativement un an.

Un nouveau plan de circulation doit forcément être mis en place. "Il y a de nombreux riverains et commerces alors que Saint-Luc et la CSC sont de gros employeurs", précise Stéphanie Scailquin. "Je suis aussi en charge de la dynamique commerciale et on doit faire en sorte d’impacter le moins possible un secteur durement touché ces derniers mois. Nous avons créé un comité chantier avec tous les acteurs clés. Nous voulions les associer à tous les choix concernant la mobilité. Nous avons notamment décidé ensemble que la Chaussée de Louvain serait toujours accessible pour les usagers se dirigeant vers Namur." Vers Eghezée, pour le transit, une déviation sera mise en place via les rues Saint-Luc et de l’Institut, ce qui permettra de rejoindre l’autoroute via la Route de Hannut. Pour la circulation locale, il faudra passer par la rue de la Poteresse. Les bus continueront de circuler entre la rue Pitteurs, Bouvier, du Parc et Verbist.