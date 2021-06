Depuis ce jeudi, les habitants de Jambes et de la région de Namur peuvent découvrir un BricoPlanit flambant neuf. Doté d’une superficie totale de 15 000 m2, le magasin a entièrement fait peau neuve. La surface commerciale a été augmentée de plus de 50 % pour atteindre une superficie de 9600 m2. Sans oublier le Drive-In couvert de 1800 m2 et les 242 places de parking à côté du magasin.

Avec l'expansion du magasin, l'effectif a presque doublé, passant de 39 à 75 employés à temps plein. 40 nouveaux emplois ont ainsi vu le jour dans la région.

Des espaces spéciaux ont été aménagés autour de la décoration intérieure, de l'éclairage, des salles de bains, du parquet, du carrelage, du jardin et de la terrasse, et du plus grand stock de portes de Belgique. Le nouveau rayon cuisine comprend plus de 16 modèles qui sont tous en stock. Le magasin abrite un nouveau rayon de menuiserie extérieure (portes, fenêtres, portails, etc.) avec un certain nombre de modèles en stock, mais le travail sur mesure est également possible. Les dressings et les armoires de rangement supplémentaires bénéficient d’un nouveau rayon. Sans oublier la possibilité de scier sur place.

Vous pourrez charger les produits et matériaux lourds au service de retrait. Le drive-in permet de se déplacer dans de larges allées jusqu'aux produits et, si cela ne suffit pas, la livraison à domicile est également proposée. Si vous le souhaitez, l'équipe Brico pourra se charger de l'installation. Les passionnés de bricolage qui préfèrent effectuer eux-mêmes les (gros) travaux peuvent aussi louer des outils.