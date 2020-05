Les photos de Maxime Prévot expliquant "les bons gestes pour éviter une pandémie" sont un détournement d'Extinction Rebellion

La branche namuroise d'Extinction Rebellion, un mouvement international d'activisme climatique, avait promis de se manifester à l'occasion de chaque conseil communal. Ce lundi marque le début d'une séance exceptionnellement longue de deux soirées interdites au public. A défaut d'être présents dans la salle, XR était présent via une campagne d'affichage dans le centre de Namur.

© XR



Sur l'affiche, on voir le bourgmestre aligner "les bons gestes pour éviter une pandémie": stopper la destruction de la biodiversité et l'artificialisation des sols; réparer les écosystèmes vivants abîmés; démondialiser les échanges commerciaux, favoriser une économie éthique et locale; lutter contre le réchauffement climatique; mettre des moyens dans les services à la collectivité...

© XR



Il s'agit d'un détournement par le groupe activiste qui réclame depuis septembre que Namur déclare l'urgence climatique. Si les différents groupes politiques du conseil, majorité et opposition, se sont réunis à plusieurs reprises sous la houlette d'Anne Hubinon et devaient proposer un texte au conseil de février ou mars, le texte n'a pas encore été voté. "

"Nous sommes arrivés à un texte définitif et cette motin est même consolidée par la période que nous sommes en train de vivre. Il n'a pas été mis à l'ordre du jour ce mois-ci par souci de ne pas l'alourdir davantage", souligne Anne Hubinon. Il compte en effet déjà plus de 300 points.

© XR



"Ce 1er mai, nous fêtions l'anniversaire de la déclaration d’urgence climatique du Parlement britannique. Le parti travailliste, initiateur du texte, n’est pas passé sous bannière écologiste radicale ! Alors que les chefs de partis namurois se rassurent : léguer une planète habitable aux générations suivantes est l'affaire de tous, pas le programme d'Extinction Rebellion. Namur sera-t-elle la dernière ville au monde à reconnaître la nécessité de la transition écologique?", interroge Extinction Rebellion dans un communiqué.

© XR



"Le monde scientifique nous alerte sur l’interaction entre santé humaine et santé de la Terre. Une interdépendance rappelée par l’OMS dans l'analyse de la crise du covid-19. La décision de confiner des populations entières et de stopper l’économie mondiale face à la pandémie montre combien les effets en cascade peuvent être dramatiques", alerte encore XR.