Ce mardi 8 décembre, le Conseil communal validera la candidature que la Ville souhaite déposer fin décembre à la Région pour Wallonie Cyclable. En tant que ville capitale, Namur veut faire figure d’exemple et donner sens à la vision FAST de la Wallonie. Le Système de Transport Intelligent oriente les usagers et usagères vers les Li Bias Vélos et encouragera en avril prochain les cyclistes grâce aux à l’installation de Totems compteurs de piétons et cyclistes.

Une commission vélo va aussi être mise en place. L’ambition est l’achèvement de liaisons existantes, la réalisation de nouveaux tronçons utilitaires, une attention particulière portée aux pôles scolaires, le stationnement sécurisé, la formation et la communication autour du vélo. « Aujourd’hui, le potentiel cycliste touche environ 36.000 habitants de Namur », précise Stéphanie Scailquin, Echevine en charge de la mobilité. « Demain, en développant davantage le réseau, notre ambition est a minima de doubler ce potentiel cycliste »