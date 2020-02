Les organisateurs accueilleront un superbe panel belge (10 Namurois, 6 de Liège, 5 du Hainaut, du Lux et de Flandre, 4 du BW), 13 brasseries qui n’étaient pas là en 2019

Ce mardi 28 janvier, Namur-Events asbl a ouvert les inscriptions pour les brasseurs en vue de la 9ème édition de Namur Capitale de la Bière et du Terroir. Celle-ci se déroulera du 10 au 12 juillet sur l’esplanade de la Citadelle de Namur.

Avec les années, l’événement rencontre un succès de plus en plus important. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, il a suffi de 36 heures pour que tous les stands soient réservés. Un beau plébiscite pour l’organisation qui souhaite faire découvrir le monde de la bière sous ses multiples facettes.

Pour cela, cette année encore, le programme fera la part belle aux dégustations à l’aveugle, au beer-pairing (association bière-nourriture), aux cockt’Ale (cocktails à base de bière) ou au bon service de la bière dans une ambiance familiale.

Les organisateurs accueilleront un superbe panel belge (10 Namurois, 6 de Liège, 5 du Hainaut, du Lux et de Flandre, 4 du BW), 13 brasseries qui n’étaient pas là en 2019, et la brasserie écossaise Brewdog qui nous revient!

Avant ce rassemblement populaire de juillet, les organisateurs proposeont au public avide de découvertes un événement centré sur les IPAs. Ce style en vogue propose des bières souvent amères et très aromatiques. Amateurs, « beergeeks », et curieux sont attendus les 1er et 2 mai dans le cadre magnifique de l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames. Un lieu incroyable, chargé d’histoire, et peu connu qui ouvrira exceptionnellement ses portes pour accueillir une cinquantaine d’IPA belges et étrangères.