"Le déconfinement nous donne des ailes, et l’envie furieuse d’accueillir à nouveau des milliers d’amateurs de bières", confie Sébastien Legrain, l’un des organisateurs du festival. "Toutefois, nous préférons le faire dans les meilleures conditions de convivialité. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas organiser Namur Capitale de la bière et du terroir sur l’esplanade de la Citadelle de Namur en 2021.

Nous souhaitons quand même marquer le coup, et poursuivre notre volonté de promouvoir la culture brassicole de notre pays. C’est pourquoi, en partenariat avec Quai Novèle, nous proposerons une terrasse en bord de Meuse les 9, 10 et 11 juillet. Ce bar éphémère proposera des bières en canette! Il s’agit d’un format de plus en plus utilisé par les brasseurs, et nous voulons démystifier l’image de mauvaise qualité qui y est attachée. La bière en canette a de nombreux atouts que nous sommes impatients de faire découvrir à nos visiteurs.

Les infos sur Quai Novèle sont sur Facebook : https://www.facebook.com/ quainovelenamur. Concernant l’édition 2022 de notre événement phare, elle sera l’occasion de célébrer les 10 ans de notre organisation. La patience des visiteurs sera, nous l’espérons, largement récompensée. "