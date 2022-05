Afin de célébrer ce 20ème anniversaire, la Représentation de la Commission européenne a choisi la capitale wallonne, Namur, pour accueillir les festivités. La Commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira, le MinistrePrésident de la Région Wallonne, Elio Di Rupo et le Bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, se rassembleront à l’Élysette à Namur, ce mercredi 25 mai, pour célébrer ensemble cette véritable réussite européenne et encourager le renforcement du rôle international de l’euro. Une visite desprojets soutenus par le Fonds européen pour le Développement Régional (FEDER) à Namur est également prévue.

Elio Di Rupo, ElisaFerreira et Maxime Prévot découperont ensemble un gâteau en forme d’euro, symbole de l’intégration et de l’identité européenne, pour célébrer cet anniversaire. La Ville de Namur accueillera également un grand spectacle de feu et de lumière sur le site de la Confluence (Grognon) dont le réaménagement a été financé en grande partie par des fonds européens. Ce spectacle, gratuit et accessible à tous, débutera à partir de 21h30.