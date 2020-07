Comme annoncé, il était prévu que la matérialisation de la zone partagée fasse l’objet d’amélioration continue et d’un monitoring constant par un comité technique. Du mobilier urbain a été installé pour casser la linéarité des chaussées, et dernièrement, les traversées piétonnes ont été effacées pour permettre aux piétons d’utiliser toute la largeur de la voie publique et donc de traverser où ils le souhaitent.

Depuis début juillet, des casse-vitesse et des panneaux réglementaires doublés de panneaux d’informations jaune fluo ont été placés à chaque entrée de la zone.

Des silhouettes de personnages font également peu à peu leur apparition dans le but d’attirer l’attention des automobilistes. Tous ces aménagements visent à matérialiser le code de la route en vigueur pour la zone partagée et de faciliter le respect des 20km/h autorisés.

Par ailleurs, la police effectue régulièrement des contrôles de vitesse et des radars préventifs sont placés pour informer de la vitesse pratiquée.