Le paysage horeca est en train de changer. Plusieurs enseignes changent en quelques jours seulement.

Le secteur de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés a été fortement touché par la crise. Certains ont décidé d'arrêter les frais et d'autres ne renoncent pas à leur projet. Une chose est sûre: le paysage horeca namurois est en train de changer. En voici quelques exemples.

© Swijsen



BCN Namur: un futur bar à tapas place Maurice Servais

L'aménagement d'un nouveau restaurant de tapas se termine au 28 rus des Fossés Fleuris, en haut de la place Maurice Servais, où se trouvait auparavant un magasin de meubles design. Le recrutement du chef est en cours pour ce qui s'appellera BCN (pour Barcelone) Namur. L'endroit promet une ambiance conviviale et un cadre agréable avec une équipe chaleureuse qui proposeront des spécialités et et de la bistronomie espagnoles. Exemples: sangria, gaspacho, tapas, tortilla, jambon ibérique, paella, sarsuela ou encore crevettes à l'ail.

© Swijsen



Snack Inn devient Pasta Inn place Maurice Servais

Un peu plus loin sur la place Maurice Servais, l'ancienne enseigne Snack Inn devient Pasta Inn. Les étudiants et travailleurs du centre-ville peuvent toujours aller y chercher leurs cornets de pâtes le midi, mais on peut aussi s'y asseoir pour déguster des pâtes fraîches à l'assiette. Ici, les arancini valent le déplacement tout comme les pâtisseries (cannolli siciliens, mais aussi baba au rhum et gâteaux) du patron qui a longtemps été pâtissier en Italie.

© DR



Café Bandit devient Café Fleuri

Fort du succès de Bistro Bisou un peu plus loin, Thibault Gourdin change de concept dans les anciens locaux des Cup'Inn. Café Bandit qui avait ouvert ses portes peu avant la crise devient ainsi café fleuri et a rouvert cette semaine. "Un petit bistro frais et moderne avec au menu des petits plats faits maison, des cocktails travaillés, une sélection de bières pression et aussi une grande terrasse ensoleillée", selon le propriétaire.

© Veronesi



Brasserie Philfa à la place de Dumont rue de Marchovelette

Philippe et Fabian, les PhilFa de l'enseigne qui jouxte celle de Dumont rue de Marchovelette, arrêtent la boulangerie/pâtisserie. "Nous avons décidé de nous consacrer uniquement à la restauration le midi et le soir. L'après-midi, nous proposerons des crêpes, des gaufres, des glaces et quelques pâtisseries", expliquent ceux qui sont respectivement cuisinier et pâtissier qui collaboraient avec Dumont depuis 7 ans et se réjouissent de servir des plats brasserie, salades, poissons, viandes et suggestions de saison avec une carte de vins plus large, des cocktails, des bières.

Le nouvel établissement proposera une terrasse de 26 places et 60 places à l'intérieur et ouvrira ses portes ce mardi. "Nous serons ouverts le dimanche midi car nous pensons que les Namurois cherchent des restos le dimanche midi dans le centre de Namur", informent-ils.

© Veronesi



Toque et gourmandises arrive place Chanoine Descamps

Le traiteur qui se trouvait précédemment rue de la Croix est arrivé au terme de son bail. Il a donc rouvert il y a quelques jours à 100 mètres, place Chanoine Descamps en face de l'Extérieur nuit. Ce déplacement le fait renouer avec l'espace dégustation auquel il avait du renoncer dans ses anciens locaux. Outre ses plats à emporter, on peut y déguster des sandwiches au bon pain avec des garnitures premium. Notamment.

© DR



La Piadineria de Giuseppe rue du Collège, c'est fini

A Namur, on pouvait manger italien et abordable dans une ambiance familiale à la Piadineria. Des fameuses piadinas, bien sûr, mais aussi des plats de pâtes bien garnis et des assiettes froides. L'endroit n'aura pas résisté à la crise du covid-19. Plutôt que de proposer à manger à une poignée de clients dans son petit espace, le patron a préféré arrêter les frais, le loyer et fermer avant que cela se termine encore plus mal. Il était là depuis 16 ans. A 47 ans, Guiseppe ne prend pas sa retraite. Il se laisse le temps de réfléchir avant de décider s'il travaillera pour quelqu'un d'autre ou s'il ouvrira un nouveau restaurant.

© Swijsen



Basilic and co à Salzinnes devient Mido à Flawinne

"Après 6 ans au Basilic & Co à Salzinnes, nous avons décidé d'ouvrir un nouvel établissement dans un écrin rural à Flawinne, avec un espace cosy et chaleureux, une ambiance feutrée et lumineuse, une terrasse côté jardin, cuisine ouverte", annoncent Claire et Mahdi qui régalaient les clients de saveurs méditerranéennes. Ils ont fait des travaux dans l'ancien restaurant appelé Les Gourmands disent" à deux pas du glacier Tendance Glacée et de la ferme Cloet. Ouverture ce mercredi 17 juin.

© Swijsen



Uppkok à Sart Bernard, c'est fini

"Après une longue et mûre réflexion en famille, j’ai pris la décision de ne pas rouvrir mon restaurant et de voir l’avenir autrement. L’aventure ne va pas s’arrêter mais elle va évoluer ! Le confinement n’a pas que des côtés négatifs. En effet, il m’a permis de profiter de ma famille et de me rendre compte de mes priorités. J’aime mon métier et je souhaite continuer à le partager avec vous mais de manière différente. Je vous proposerai, lors d’un retour à la « normale », un service à domicile, des cours de cuisine, des tables uniques et insolites ainsi qu’un service de consultance. Plus que jamais, je continuerai à travailler avec des producteurs et des commerçants locaux. J’ai à cœur d’être acteur dans le développement de l’économie de ma région", promet le chef Martin Hubaut.