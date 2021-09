Ce 16 septembre 2021 débute la semaine européenne de la mobilité mais c’est aussi le dernier jour pour s’inscrire au Mobility Passport organisé par la Ville de Namur qui se déroulera du 23 septembre au 15 octobre 2021.Ce sont 250 travailleurs de Namur qui sont ainsi conviés à jouer et à tester d’autres manières de se déplacer.

Construit comme un challenge individuel, le Mobility Passport est à réaliser à son rythme et de manière ludique lors de ses déplacements domicile-travail, professionnels ou même privés. Néanmoins, un classement par institution, entreprise ou association est prévu et apporte ainsi une dimension collective au sein des employeurs namurois participants.

« A ce jour, dans les équipes participantes, on peut citer la Ville de Namur, l’UNamur, le SPW, Namur Centre-Ville, l’école de Champion, le CHRN, le Chu Ste-Elisabeth, le BEP, l’Empreinte belge. Si vous travaillez sur Namur, sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire. L’inscription se fait à titre individuel mais ne tardez pas ! » annonce Stéphanie Scaiqluin, Echevine en charge de la mobilité.

Ce challenge est gratuit. Il dure 3 semaines, temps nécessaire pour appréhender l’ensemble des outils mis en place. Il est demandé d’être relativement disponible sur ces 21 jours et il faut aussi être en possession d’un smartphone et pouvoir se rendre le 23 septembre 2021 entre 8h et 18h à l’Hôtel de Ville pour la mise en route du défi.

La participation au Mobility Passport donne accès gratuitement au panel namurois de mobilité, c’est-à-dire un abonnement de train pour 1 mois, des trajets multiflex avec le Tec, un accès aux vélos partagés, un test des trottinettes partagées, un trajet en voitures partagées ou l’accès à une journée de coworking, le tout accompagné de missions spécifiques vers des parkings, des recherches d’itinéraires ou encore d’un nombre de pas à atteindre.

Ce jeu de sensibilisation représente une réelle opportunité de pratiquer, de découvrir et de tester gratuitement les différents modes de déplacement et services de mobilité namurois. Et Stéphanie Scailquin d’ajouter : « Comme pour la semaine de la mobilité, notre volonté est de mettre en lumière notre bouquet de solutions de mobilité ainsi que les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage ainsi que les transports en commun. ».

« Des récompenses à la clé à la clôture du challenge mais le changement de ses habitudes, une véritable connaissance de l’offre de mobilité pour faire face à des imprévus sont les points gagnants qui ressortent d’éditions précédentes testées dans d’autres villes. Au final on a chacun et chacune à y gagner avec cette multimodalité » conclut l’Echevine en charge de la Mobilité, Stéphanie Scailquin.

Infos et réservations via : https://mobilite.namur.be/

Pour s’inscrire : https://maestromobile.typeform.com/to/aoXK3ZPJ

Et brochure de présentation https://infogram.com/mobility-passport-namur-participants-1h9j6q1m7ok54gz?live