C’est sur un bâtiment situé au n°7 du boulevard du Nord à Namur que sera réalisée la prochaine peinture murale. Elle sera l’œuvre d’un artiste namurois, JIMMY MICHAUX alias JIM.MI. Mais ce sont les citoyen·ne·s de Namur et d’ailleurs, qui vont choisir la fresque qui sera réalisée parmi les deux propositions de l’artiste via la plateforme en ligne avant le 5 mai prochain : https://participation.namur.be/fr/appelauxmurs

Formé à l’IATA et à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, JIMMY MICHAUX alias JIM.MI (28 ans) s’est d'abord intéressé au graffiti dit "traditionnel". Mais sa formation en peinture à l’huile et son goût pour la figuration l’ont ensuite poussé à quitter le travail de la « lettre » pour s’attaquer à quelque chose de plus grand : l’Humain. Les dérives et les questionnements de l’Homme sont un éternel moteur pour cet artiste qui a exercé sa créativité sur les murs de la ville, dans des projets artistiques tels que Chambres avec vues, l’exposition Diplopia ou le Pshitt Festival. Un mur du parking des Casernes est toujours orné d’un de ses portraits monumentaux

Du côté du square Léopold, c’est une autre artiste namuroise, MATHILDE DUJARDIN qui a été choisie pour décorer les murs de l’ancien Pavillon du Tourisme dans une démarche participative doublée d’une réflexion sur l’Homme et son environnement. « La colère de l'air, ravive impétueusement», c’est le titre de cette fresque co-réalisée avec des résidents et résidentes de l'Accueil Mosan. Une fresque colorée et mouvementée, qui attend des jours meilleurs pour être finalisée…