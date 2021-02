Le festival « ESAMusic » et l’ASBL « Music Fund » s’associent pour lancer une campagne de collecte d’instruments de musique. L’objectif est de récolter 50 instruments issus de foyers, d’écoles de musique ou encore de conservatoires. Une fois recueillis, ils seront réparés et envoyés dans des pays en voie de développement.

L’action se déroulera du 10 février au 8 mai 2021. L’objectif est de collecter toutes sortes d’instruments et plus particulièrement ceux à vent à destination des fanfares et écoles de musique que Music Fund soutient au Kivu (Est de la RDC).

Music Fund est une association sans but lucratif belge. Sa mission est d’offrir la possibilité à des jeunes vivant dans des zones de conflit et/ou des régions défavorisées de pratiquer la musique dans de bonnes conditions.

Le dépôt se fera dans 2 points de collectes officiels de l’ASBL : les locaux de la RockAMusic à Erpent et ceux de Music Fund situés Galerie de la Reine à Bruxelles. Au moment du dépôt, les donateurs recevront un code d’identification de leur instrument, afin de pouvoir le suivre s’ils le souhaitent. C’est également l’occasion pour eux de se prendre en selfie et de l’envoyer sur l’adresse mail officielle d’ESAMusic. Les photos serviront à la réalisation d’un trombinoscope.

ESAMusic est le mini-festival eco-friendly organisé par les élèves de 2 ème et 3ème Bachelier de la section Relations Publiques de l’ESA Namur. Cet événement musical se veut populaire, écoresponsable et solidaire. Solidaire de par son partenariat avec Music Fund et son soutien aux artistes et groupes namurois qui ont vécu une année 2020 morose.

La programmation reste encore une surprise à ce jour, à découvrir le 8 mai 2021 au sein des murs de l’Athénée Royal de Namur. Une dernière occasion pour venir faire un don et profiter d’une après-midi de concerts gratuits.