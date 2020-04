Il s'agit d'éviter la foule et d'assurer le maintien des distances de sécurité la première semaine de reprise.

Pour le grand public, les commerces pourront rouvrir leurs portes à partir du 11 mai. Mais comment éviter l'affluence, les débordements et assurer la sécurité de chacun?

"Pour créer un espace de convivialité propice à la flânerie et aux achats, pour retrouver le goût de la Ville, autant que par mesure de sécurité au vu des expériences de cohue vécues les premiers jours de réouverture de certains commerces (souvenons-nous des premiers jours de l’ouverture des magasins de bricolage, parcs à containers ou drive-in), nous placerons la rue de Fer et la rue de l’Ange en piétonnier la première semaine d’ouverture, soit du 11 au 17 mai inclus", annonce Maxime Prévot

Les marchés hebdomadaires (à Namur le samedi, mais aussi à Jambes le jeudi et celui de Salzines notamment) pourront reprendre à partir du 11 mai également, mais à certaines conditions. Les ambulants devront porter un masque chacun et mettre à disposition sur leur comptoir du gel hydroalcoolique. "Il faut aussi qu'ils fassent respecter la distance de sécurité de 1,5 mètre entre les clients. Les services communaux veilleront aussi à maintenir une distance de prévention entre les échoppes et étalages à laquelle les ambulants devront se conformer. Cela pourra donc étendre les marchés sur des rues ou zones complémentaires à la configuration habituelle. Nous procurerons aussi quelques masques en tissu aux exploitants d’hébergement touristique pour favoriser la reprise de leur activité dans de bonnes conditions", précise le bourgmestre de Namur.



Quelques gestes sont prévus pour les commerçants. "Pour soutenir nos indépendants et commerçants qui souffrent particulièrement de cette crise sanitaire depuis de nombreuses semaines déjà, la Ville de Namur a décidé de maintenir la gratuité du stationnement en ville jusqu’à la fin du mois de mai. Et cela est valable évidemment pour tout notre territoire. Nous procurerons aussi 2.000 masques en tissus à GAU afin d’en faire bénéficier nos commerçants et vendeurs de tout notre territoire communal".

Rappelons que pour les commerçants qui sont en contact physique direct avec les personnes (coiffeurs, instituts d’esthétique salons de tatouage), il faudra attendre le 18 mai pour rouvrir.