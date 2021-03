Pas de présence du public cette année, qu'à cela ne tienne, le Confluent Jazz vous propose trois diffusions gratuites de concerts enregistrés au Delta et ce, étalés sur trois soirées, du 24 au 26 mars. Comme à l’accoutumée, l'éclectisme sera de mise. Trop souvent jugé comme s’adressant exclusivement aux connaisseurs, le jazz n’a pas toujours la cote auprès du grand public.

Et pourtant ! Faire un tour au Confluent Jazz Festival vous démontrera très vite que chacun peut y trouver son bonheur tant la diversité du genre y est présente et mise en valeur.

Profitez de l’occasion qui vous est offerte d’écouter et/ou de découvrir la jeune génération en vidéostreaming ces 25, 26 et 27 mars. Durant ces trois jours, les concerts seront disponibles sur la page FB Le Delta Namur sur PC, tablette ou smartphone. Par la suite, ces concerts seront également accessibles gratuitement sur le site Internet www.ledelta.be .

Jeudi 25/03/2021 à 20h00

PAARD, un jeune trio gantois formé en 2018. Sa musique est un mix de jazz, de hip-hop instrumental et de funk, un mélange groovy mais joué avec une attitude et une énergie punk qui donne un mish-mash expérimental inattendu qui fonctionne aussi bien sur disque que sur scène grâce à la qualité et la connivence des musiciens.

Vendredi 26/03/2021 à 20h00

Depuis 2013, le Trio Jean-Paul Estiévenart est l’un des projets phares de la scène jazz belge. Avec deux albums à leur actif, le trio trompette / contrebasse / batterie a une identité forte et un son unique, facile à repérer.

Samedi 27/03/2021 à 20h00

Issus de la même génération, Pascal Mohy, Sam Gerstmans et Quentin Liégeois se sont imprégnés de toute l’histoire du jazz moderne et des standards qu’ils affectionnent particulièrement jouer ensemble en se les réappropriant. On reconnaît les périodes du jazz embrassées par les musiciens : Bop, Cool, Hard… Ainsi Thelonious Monk, Wes Montgomery, Scott LaFaro, ne sont jamais bien loin.

Plus d’informations sur https://www.ledelta.be/types/confluentjazz/