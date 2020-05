Namur dans le rouge : 5 millions de déficit en deux mois et demi © Swijsen Namur Magali Veronesi

"L’après-crise sera aussi compliqué à gérer que la crise du Covid-19", dit Maxime Prévot." On faisait déjà appel au fonds de réserve pour rester à l’équilibre. On n’a plus assez. Pour terminer 2024 en équilibre, il fallait que la Région wallonne concrétise son engagement de financement des zones de pompiers par les provinces. On ne sait pas où ça en est."