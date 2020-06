Les effets de la crise du covid-19 font souffrir les finances communales, mais le personnel n'a rien à craindre non plus.

6,5 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté jusqu'ici la crise du covid-19 entre les dépenses supplémentaires et les recettes non perçues. Et ce n'est pas fini... Le CPAS aura besoin de moyens supplémentaires avec les faillites qui commencent à tomber et les indépendants qui en franchissent les portes. La ville va recevoir moins de recettes fiscales devant les pertes d'emploi et les revenus diminués d'un certain nombre de ménage.

"La crise du covid-19 est inédite quant à son impact sur les finances communales. On espère ne pas en avoir tous les ans. Nous aurons une photographie plus complète de ce qu'elle aura coûté lors de la deuxième modification budgétaire, en tous cas s'il n'y a pas de deuxième vague", a commenté Maxime Prévot avant de faire le détail des dépenses et du manque à gagner des derniers mois pour la ville de Namur.

Côté dépenses, on peut citer 650.000€ pour les masques et les visières, 1 million€ de provision au CPAS. Côté manque à gagner, il y a le parking gratuit (horodateurs) pour 900.000€, la taxe sur les enseignes lumineuses pour 160.000€...

La ville n'est tout de même pas en faillite. L'exercice 2019 a révélé une bonne surprise. Il faudra cependant puiser dans son bas de laine pour éponger l'addition covid-19. On verra fin d'année si Namur atteint ou non les 3% de déficit autorisés par la tutelle qui a remonté cette tolérance à 5% pour l'année prochaine, c'est dire si elle s'attend à des effets dévastateurs l'année prochaine.

Qui paiera? Pas les Namurois via une nouvelle taxe. Ouf. Pas le personnel communal via une réduction des effectifs: Maxime Prévot l'a assuré ce mardi. "on compte sur la région et le fédéral qui devront compter sur l'Europe. "On a déjà de bonnes nouvelles (les 200.000€ accordés par la région à Namur pour ses masques même si cela ne rembourse pas tout) et la part namuroise des 110 millions accordées par la fédéral pour renflouer les CPAS. Sans oublier la réduction de 20% déjà en 2020 de la dotation aux zones de secours, ces 20% devant être assumées par les provinces, mais cela doit encore être confirmé", informe le bourgmestre de Namur.