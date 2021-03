Le chantier de la Place Maurice Servais débute ces 30 et 31 mars, par l’abattage des deux Tilleuls côté Nord de la place, avant le début de la nidification.

D’autres hypothèses ont été étudiées mais cet abattage répond à des impératifs techniques de giration et d’accès des véhicules poids lourds (livraisons, camions de déménagement et d’entretien) ainsi que des véhicules de secours et d’intervention. En effet, la piétonisation du centre de la place ne permettra plus de laisser passer tous les véhicules dont les plus gros gabarits. Ceux-ci devront rester sur les voiries.

Les espaces dégagés permettront d’installer le kiosque et la fontaine sèche. Le kiosque dans l’angle Nord-Est est ainsi orienté au mieux pour diriger la diffusion du son vers la place plutôt que vers les riverains immédiats. Il bénéficie également d’un ensoleillement naturel maximal à cet endroit.

La partie centrale de la place sera démolie avant les congés d’été afin de permettre au chantier de construction du kiosque et des bancs de débuter après les congés du bâtiment.

L’aménagement de la place (revêtements et mobilier urbain) sera planifié dans une troisième phase. Une réunion d’information sera organisée avec les riverains après les congés de printemps pour donner plus de détails sur l’organisation des travaux et les mesures d’accompagnement de ceux-ci.

Des banquettes sont prévues aux pieds des 6 arbres restants. Ces grandes banquettes permettront notamment d’augmenter considérablement le volume de terre au pied des arbres et par conséquent pérennisera leur développement qui se fera dans de meilleures conditions. Elles serviront de séparation physique entre la voirie côté parking Gifar et la Place Maurice Servais. Une fontaine sèche sera présente sur la partie Nord-Ouest de la place.

La Ville entend donc créer un endroit convivial, tant pour les riverains que pour les touristes, établir une connexion plus agréable entre le piétonnier, le nouveau téléphérique et la Confluence, aménager des terrasses et proposer des spectacles et des animations culturelles.