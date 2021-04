La Ville de Namur a mis en place un volet participatif afin d’accompagner deux études relatives à l’avenir de son centre-ville. La première a trait au plan de circulation du centre-ville réalisé par la société Tractebel. La seconde porte sur une étude urbanistique et socio-économique menée, sur le centre-ville et plus particulièrement sur le piétonnier, par les bureaux AGORA et UPcity.

La Ville a profité de l’opportunité de ces deux études pour mettre en place des ateliers de co-construction. Cette démarche a pour objectif d’impliquer l’ensemble des acteurs et actrices (commerçants, habitants, travailleurs, étudiants,…) afin de réfléchir avec eux à la question de l’extension du piétonnier et à la mobilité du centre-ville.

Un panel représentatif de 30 à 40 personnes a été mis en place sur base d’un appel à candidatures. Ce panel se réunira (de manière virtuelle via Zoom) pour la première fois ce mercredi 21/04 en soirée.

Cette première séance de travail sera suivie d’une présentation publique par le Collège et la société Tractebel qui sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Namur.

La Ville de Namur a donc le plaisir d’inviter les citoyens et citoyennes à cette présentation publique qui se tiendra en marge du premier atelier urbain, le mercredi 21 avril à 19h (https://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg). Il sera possible d’y poser des questions en direct via Facebook (en message privé) ou encore par email à l’adresse participation@ville.namur.be .