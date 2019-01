Un sdf qui s’était installé avec sa tente dans les anciennes carrières de Lives est décédé. L’intéressé avait 37 ans. Sa situation était connue et suivie par plusieurs services d’aide. La veille encore, le dispositif social de prise en charge a tenté de l’encourager à rejoindre l’abri de nuit, sans succès.





La ville de Namur a réagi par voie de communiqué : "Les citoyens restent bien entendu libres de leurs choix, même hélas lorsque cela peut les mettre en danger ; cependant légalement nul ne peut être contraint d’accepter l’aide sociale...Dans le cas d’espèce, ce sdf a toujours refusé d’être hébergé dans les structures disponibles pour éviter de dormir dans le froid. Même si ce fut son choix, de tels évènements ne laissent évidemment pas indifférents.Monsieur faisait partie de ces habitants de la rue. Son décès, qui touche de près à la fois ses proches et les professionnels qui le connaissaient, met une fois de plus en évidence les risques liés aux formes extrêmes de précarité, ainsi que la nécessité de poursuivre et développer plus encore les actions qui permettront de réduire au maximum les situations où des concitoyens risquent de perdre la vie prématurément.Ce décès nous incite à rester vigilant à tout instant. Nous rappelons aux citoyens que s’ils identifient des situations sociales délicates, le Dispositif d'Urgence Social est accessible 24h/24, 7 j/7 j au numéro vert gratuit 0800/12 420."

Le dispositif est renforcé durant le plan Hiver de même que l'accueil de Nuit dont la capacité est évidemment accrue en cette période hivernale.