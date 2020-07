Les supérettes de proximité, c'est l'avenir selon Delhaize qui ouvre pas mal de petits formats à Namur comme dans d'autre villes. En 2016, l'enseigne a ouvert un Proxy rue Basse Marcelle dans le quartier de la cathédrale Saint-Aubain. En 2019, un format plus urbain, shop and go, ouvrait place de la station en face de la gare (ex Brisbois). Et le 1er septembre prochain, si tout va bien, c'est un nouveau Delhaize Proxy qui ouvrira ses portes rue Rogier, en face du Grand Manège, là où se trouvait tout un temps Euromatelas.

"Il s'appellera Delhaize Corbeille et le magasin s'articulera sur 300 mètres carrés environ", nous confie son gérant Briac Dupont qui vient de recruter son équipe, multiculturelle à l'instar des habitants et futurs clients. "Nous n'allons pas fonctionner avec une majorité d'étudiants comme cela se voit parfois, mais avec une équipe fixe qui comptera un nombre d'heures important parce que le but est de faire vivre les employés, c'est mon choix même si cela coûte plus cher. Des étudiants viendront en appoint. C'est une manière de participer à la vie du quartier avec des employés réguliers que les clients auront plaisir à retrouver. Enfin, c'est le but."

Ce quartier en travaux qui accueillera bientôt le conservatoire a entamé sa mutation et se transformera encore pas mal dans les années à venir. "J'avoue qu'en tant que Namurois qui a travaillé longtemps à des dizaines de kilomètres, j'ai plaisir à voir le nombre de projets qui font sortir Namur de son immobilisme. Je me réjouis d'aller travailler tous les jours à vélo. C'est un plaisir, cela permet de redécouvrir la ville sous un autre angle et ses usagers aussi", affirme celui qui veillera à s'adresser à tous les publics.

"Il manque clairement d'une offre complète en épicerie notamment pour les personnes du quartier qui n'ont pas de voiture. Quand on doit porter des sacs lourds, quelques centaines de mètres font la différence. Et puis le logement va s'amplifier dans les années à venir. Il y aura des repas de midi et sandwiches faits sur place pour la clientèle de bureau, qui ne sort pas toujours parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose alentour. On pensera aux étudiants lors de leur passage le matin et en milieu d’après-midi... L'avant du magasin sera pour le dépannage, la petite course rapide tandis que l'arrière proposera toute la gamme Delhaize et ce n'est pas rien", explique Briac Dupont qui compte bien installer durablement ce nouveau Delhaize Proxy dans sa ville.

"Le quartier a été un peu oublié, mais commence à revivre commecialement parlant. C'est déjà positif de voir que Bio4 a ouvert au début de la rue", souligne le gérant.