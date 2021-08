La dernière journée de l’événement Festin forain aura lieu ce samedi 7 août 2021 à la Citadelle.

Les animations familiales gratuites se déroulent sur la prairie supérieure de Terra Nova avec la Compagnie des Bonimenteurs (horaire adapté pour cette dernière journée) :

les lecteurs publics : à 15h et 16h (gratuit mais sur réservation sur citadelle.namur.be).

la pêche aux histoires : à 15h (accès libre).

petite restauration sur place.

Les spectacles sous chapiteaux des Compagnies des ArTpenteurs (If, une odyssée verte) et des Baladins du Miroir (Désir, Terre et Sang) auront lieu pour la dernière fois ce vendredi 6 août,

la soirée du 7 août étant consacrée au pic nic forain réunissant l’ensemble des artistes présents depuis le 2 août.

Vu le succès de l’événement et l’engouement du public, le pic nic affiche complet.

En raison des conditions climatiques incertaines, il aura finalement lieu sous le chapiteau des Baladins du Miroir, sur l’Esplanade de la Citadelle.