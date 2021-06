De nombreux grévistes sont venus rejoindre le mouvement ce jeudi 17 juin. La plupart des hôpitaux ont dû organiser un service minimum, régulièrement en faisant appel à la réquisition, principalement sur les sites du CHU Namur – Godinne – Dinant, St Martin DAVE et au HP Du Beau Vallon à St Servais.. Les perturbations seront parfois importantes dans les institutions. "Mais des perturbations nécessaires pour améliorer les conditions de travail et garantir des soins de qualité et en sécurité pour TOUS les patients", explique Le front commun syndical national (Setca-CNE-CGSLB). Dès le matin, le personnel des hôpitaux de Wallonie et de Bruxelles remettra un bulletin à chaque direction.

Selon le syndicat, les « matières » ratées sont les suivantes :

Fonds Blouses Blanches : trop peu d’emplois créés avec les 400 Millions d’euros que le personnel a été chercher lors des mardis des blouses blanches, alors que le personnel crève sur le terrain.

Beaucoup d’hôpitaux ont relancé la « machine économique » en intensifiant les opérations, scanners, … Et peu d’embauches d’étudiants pendant les vacances alors que le personnel doit souffler.

Trop peu d’initiatives des employeurs pour lutter contre la pénurie d’infirmier.e.s. - Toujours aucune convention collective signée pour l’amélioration des conditions de travail. Y compris aucune utilisation des 100 millions d’euros affecté à cet objectif dans l’accord social de juillet 2020.

Certains hôpitaux ont refusé de prendre en compte le temps de vaccination dans le temps de travail pour le personnel qui a dû revenir au travail pour se faire vacciner.

Le personnel fait face à une agressivité accrue de la part des patients et de leurs familles.

Les réseaux hospitaliers se mettent en place sans aucune concertation avec les syndicats sur les conséquences pour le personnel (emplois, statut ; mobilité, …).

Le front commun national (Setca-CNE-CGSLB) vous donne rendez-vous lors des contacts avec les fédérations patronales (Santhéa, Unessa et GIBBIS): un bulletin de cancre leur sera remis. Unessa à 14h45 Chaussée de Marche (N4), 604, 5101 Erpent Santhea à 16h (parking Décathlon Namur). Un cortège de voitures reliera Unessa et Santhéa.