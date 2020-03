Le règlement général de police sera revu pour que la Ville puisse infliger des sanctions administratives communales

a annoncé Maxime Prévot. 26 policiers parcourent actuellement les rues de Namur, à pied ou en moto, pour cesser tous les rassemblements et renvoyer les gens à la maison depuis midi.

"On n’est plus dans une phase de sensibilisation ou d’information. Il n’y a que quelques motifs très précis et très limités pour sortir de chez soi", insiste le chef de corps de la police de Namur Olivier Libois pour qui le message doit passer au plus vite. "Il n’y a que quelques motifs très précis et très limités pour sortir de chez soi. On doit le rappeler aux gens. S’ils ne comprennent pas, on dressera un procès-verbal et il sera transmis au parquet", martèle celui qui ne prend pas le rôle de la police à la légère dans la résolution de la crise et n'hésitera pas à embarquer les plus racalcitrant au poste.

Pas question pour autant de prendre la famille pour faire une balade en voiture. "Là aussi, les règles sont strictes: c’est maximum deux personnes dans le véhicule", qui doit organiser ses services pour tenir plusieurs semaines. Pour lui, tout ne sera pas terminé le 5 avril, même si c'est la date butoir des mesures actuelles..