La Ville de Namur et particulièrement le service Jeunesse vous invite au Go to Winter at Home.

L’occasion de s’ambiancer gratuitement chez soi ces mardi 29 et mercredi 30 décembre.

Mardi 29 :

20:00 – 21:30 –> DJ Flash

21:30 – 23:00 –> DJ Furax

Mercredi 30 :

20:00 – 20:45 –> Let’s dance (démos Hip-hop et R&B accessibles aux plus jeunes)

21:30 – 23:00 –> Daddy K from Dubaï

Connectez-vous sur www.liveathome.be