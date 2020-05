Les fouilles n'étaient initialement pas prévues. Mais elles ont démarré avec le chantier et n'ont révélé jusqu'à présent que quelques ossements.

Ce mardi soir, le conseil communal a validé le protocole de fouilles archéologiques sur le chantier de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, place du marché aux Légumes, communément appelée place du Vieux. Ce protocole consiste notamment en un accord entre la Ville, la Fabrique d’église et l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine).

"S’il n’intervient que maintenant dans le déroulement des travaux, c’est notamment suite une décision tardive de l’Agence, probablement suite à un changement d’agenda, mais également suite à la situation pandémique que nous connaissons et qui a retardé beaucoup de dossiers. Il est à noter que l’AWaP a déjà procédé à quelques fouilles depuis le début des travaux en novembre 2019. Seuls quelques ossements ont été découverts lors de la descente du niveau du sol pour la mise en place du système de chauffage. Le protocole proposé au Conseil est donc aussi rétroactif. Pour l’instant, les découvertes révèlent très peu d’informations car l’AWaP doit encore déterminer la suite des opérations", commente l'échevin du patrimoine Tanguy Auspert.

Le protocole comprend notamment les dispositions suivantes.

• En cas de découvertes majeures, l’AWaP se réserve le droit d’agrandir le site de fouille pour dégager un éventuel bien archéologique et procéder aux relevés nécessaires, aux photographies et aux prises d’échantillons sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre.

• La durée de l’interruption fera l’objet d’une concertation entre les acteurs du dossier.

• Dans le cas d’un agrandissement nécessaire, l’AWaP s’engage à réboucher à ses frais toute surface et profondeur excédantaire.

• L’intervention archéologique doit se faire lors des démontages et des déconstructions liées aux travaux en cours, que ce soit dans le sous-sol ou hors-sol.

• L’autorisation de faire usage d’un drone dans le cadre de la réalisation de l’étude archéologique.

"Le protocole porte également sur les extérieurs de l’église lorsque les travaux commenceront aux abords de l’édifice. Le terme fouille n’est pas le plus adapté à ce stade du chantier. Parlons plutôt, pour le moment, d’un suivi des excavations de l’entreprise", précise encore l'échevin Tanguy Auspert.

Femée depuis 2015 l’église Saint-Jean-Baptiste (appelée par certains église Saint Jean), a encore connu l'une ou l'autre messe du lundi des Wallos avant d'être condamnée, l'édifice présentant des menaces pour la sécurité des personnes. La rénovation et restauration tant attendue devrait s'étaler sur une dizaine d'année. La ville ne donne pas d'échéance précise. "Pour la restauration de l’église Saint-Loup, il aura fallu trois fois plus de temps que prévu à l’époque donc je préfère imaginer qu’on ne terminera pas celle de l’église Saint-Jean avant 2028-2029. C’est un chantier de longue haleine, mais c’est un endroit important pour les Namurois", estime l'échevin du patrimoine Tanguy Auspert.

Les travaux ont repris en respectant les les mesures de distanciation sanitaire, sont divisées en trois lots. Le premier lot regroupe la stabilité, le gros-œuvre, la charpente et la couverture pour 656.998 € TVAC. Le deuxième concerne les menuiseries intérieures et extérieures pour 58.760 € TVAC. Le troisième lot se concentre sur les techniques spéciales à hauteur de 109.372 € TVAC.

Cette rénovation bénéficie de 256.780 euros de subsides accordés par le précédent Ministre wallon du Patrimoine.