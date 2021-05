Depuis 1996, la Ville de Namur organise chaque année les Olympiades au sein des écoles communales, à l’exception de l’année dernière, compte tenu du contexte sanitaire.

Cette année, tout a été mis en œuvre pour permettre aux enfants de pouvoir se retrouver en organisant la 26ème édition des Olympiades sur le thème de « Bouge de ta chaise ! ».

"Le projet éducatif et pédagogique des écoles communales prône le développement de valeurs telles que le respect, la coopération, la solidarité et la tolérance," confie Patricia Grandchamps, l’Echevine de l’Education. "Les Olympiades sont donc l’occasion de mettre en pratique ces valeurs grâce au sport pendant une semaine (du 3 au 7 mai). C’est pourquoi, il est à noter, que l’équipe organisatrice a veillé à éviter toutes situations de compétition et propose que l’enfant se défie par rapport à ses propres compétences sportives en adoptant de bonnes attitudes Fair play".

Tout au long de cette semaine, de nombreuses activités sportives ont été proposées aux enfants de chacune des 22 écoles. Ces animations ont été données par les maîtres spéciaux de psychomotricité, d’éducation physique et les enseignants.

Afin de conserver les valeurs sportives d’union entre les écoles communales et permettre aux enfant de partager une activité positive et ludique, un moment phare a réuni toutes les écoles communales autour d’une action spéciale commune, la « marche relais » pour les élèves de la 5e et 6e primaire ce jeudi 6 mai.

"Les enfants ont effectué un parcours sur plusieurs endroits du territoire et se sont rencontrés à différents lieux de jonction pour échanger un objet symbolique en lien avec le thème de cette année ! Cet objet symbolique a été réalisé par les élèves et en lien toujours avec la thématique (fagnon, flamme décorative, chaise améliorée, .. ) A Salzinnes, par exemple, les élèves se sont pris en photo en mimant chacun·e un sport différent à deviner, tandis qu’à la Court’ Echelle, ils et elles ont réalisé une chaise à partir de matériaux de récupération. "