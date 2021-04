Namur : deux nouvelles crèches à Jambes et Salzinnes Namur G.P. © D.R.

Le Foyer Jambois et le Foyer Namurois travaillent toutes deux sur la création de nouveaux logements sociaux, Avenue Jean Materne à Jambes et Avenue Sergent Vrithoff à Salzinnnes. Elles étaient intéressées par des parcelles communales. Sous l’impulsion de Tanguy Auspert, Echevin des Bâtiments et du Patrimoine, un accord a été trouvé entre la Ville et les deux sociétés. Un accord qui profitera également à la Sonefa. En effet, les deux dossiers visent des bâtiments déjà occupés par une crèche: la Ribambelle pour Jambes, Les Bout d’Choux pour Salzinnes. Elles vont se voir intégrées au projet des sociétés de logement et vont bénéficier de tout nouveaux locaux, augmentant, par la même occasion, leur capacité d’accueil.