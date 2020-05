L'adresse actuelle ferme ce dimanche à 18h le temps de faire quelques travaux.

Philippe et Fabian, les PhilFa de l'enseigne qui jouxte celle de Dumont rue de Marchovelette, arrêtent la boulangerie/pâtisserie. Ils en avertissent leur clientèle depuis quelques jours. "Nous avons décidé de nous consacrer uniquement à la restauration le midi et le soir. L'après-midi, nous proposerons des crêpes, des gaufres, des glaces et quelques pâtisseries", expliquent ceux qui sont respectivement cuisinier et pâtissier qui collaboraient avec Dumont depuis 7 ans.

"Afin de réaliser quelques aménagements pour ce nouveau concept, nous fermerons la pâtisserie actuelle définitivement ce samedi 31 mai à 18h au numéro 21 rue de Marchovelette à Namur. L’ouverture de la Brasserie se fera probablement mi juin. Nous avons hâte", se réjouissent ceux qui mettront à la carte des plats brasserie, salades, poissons, viandes et suggestions de saison avec une carte de vins plus large, des cocktails, des bières

Le nouvel établissement proposera une terrasse de 26 places et 60 places à l'intérieur. "Nous serons ouverts le dimanche midi car nous pensons que les Namurois cherchent des restos le dimanche midi dans le centre de Namur", informent-ils. Il y a un an, ils donnaient déjà un coup de neuf à leur intérieur qui sera réaménagé pour mieux correspondre à sa nouvelle fonction.

Quant aux aficionados des pains et tartes de Dumont, ils pourront toujours se fournir quelques mètres plus loin. Un comptoir boulangerie pâtisserie s'installera quelques maisons plus loin. Il devrait ouvrir au numéro 9 rue de Marchovelette, à côté du Café de Flore, où se trouvait anciennement la maison Devernois et où le bijoutier l'Âge d’or procède à une liquidation. Les Dumont d'Erpent, Bouge et La Plante restent ouverts.