L’objectif est de rendre la vi(ll)e plus joyeuse en cette fin d’année un peu chamboulée. Des dizaines de Namurois et Namuroises, enfants, ados, hommes, femmes, en tenue décontractée ou en habit de fête, se sont prêtés au jeu. Le temps d’une séance photo dans des studios improvisés, ils ont partagé un moment de gaieté avec 13 étudiants de l’ILFoP et leur coach Fabrice Dermience.

Les premiers «Éclats de rire» jailliront le 11 décembre sur les vitrines de l’Hôtel de Ville. Une exposition qui qui s’inscrit dans le cadre de Namur en lumière.

Ce parcours artistique propose 13 mises en scène différentes à 18 endroits avec des découvertes artistiques et patrimoniales. Il est basé sur l’émerveillement et la redécouverte de ce qui nous est familier par le biais de mises en scène ou en lumière particulières. Jusqu’au 1er février, tous les jours à partir de 16h et jusqu’à 22h, sons, lumières, technologies et créations inédites seront au rendez-vous.

Lieux d’affichage :

• Avenue de la Gare : vitrine ancien Quick

• Rue de Fer (début) : vitrines commerce Actibel + anciens Switch / WE

• Rue de Fer : vitrines de l’Hôtel de Ville / Maison des Citoyens et d’Ethias + Jardins du Maïeur

• Place de l’Ange

• Place d’Armes : fenêtres de la Bourse

• Place Maurice Servais

Au printemps, de mars à mai 2021, de nouveaux sourires seront affichés aux entrées de la ville. D’avril à juillet, ils seront rejoints par des «têtes foraines » et des artistes de rue.