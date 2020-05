Un courrier sera adressé aux parents des 4.500 élèves fréquentant l’enseignement communal pour expliquer clairement et concrètement cette mise en œuvre, pour que cette reprise soit également vécue sereinement pour toutes les familles.

Suite à la décision du Comité de concertation (CODECO) de ce mercredi soir d’activer une reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et primaire, la Ville de Namur s’est réunie hier en fin de journée pour préparer sa mise en œuvre. Les enfants ne peuvent en effet plus se rendre à l’école depuis le 16 mars. Une reprise partielle a eu lieu pour les élèves de 6ème primaire, puis ensuite ceux de 1ère primaire. La majorité des élèves se retrouvant toutefois éloignés des bancs d’école depuis plus de deux mois.

La ville commente : "Cette annonce peut paraître surprenante et susciter certains sentiments mitigés : incompréhension, colère ou étonnement. En effet, les interlocuteurs de première ligne, les Pouvoirs organisateurs, les directions et les membres du personnel ont déployé des efforts considérables pour parvenir à respecter les normes très contraignantes de la circulaire précédente (7550 du 25/04/2020). Cela est tout à fait compréhensible. Aujourd’hui, suite aux avis de plusieurs expert·e·s et personnes de terrain, de nouvelles informations sont apparues sur les risques encourus et le rôle des enfants dans cette épidémie. Les enfants ne seraient ainsi pas moteur du virus et ne représenteraient qu’un moindre risque épidémiologique à la fois entre eux et vis-à-vis du public adulte. Il n’y aurait donc plus de raison médicale valable pour exclure plus longtemps les enfants de la collectivité. Les nouvelles recommandations impliquent un assouplissement important des normes de sécurité pour l’enseignement maternel et primaire. Ainsi la circulaire prévoit une reprise à temps plein des leçons et des liens sociaux pour les enfants de maternelle à partir du 2 juin et pour ceux de primaire à partir du 8 juin. Certaines conditions sanitaires restent d’actualité comme la distance physique, avec l’encouragement d’activités en plein air, le port du masque pour les adultes (plus obligatoire pour les élèves de 6ème primaire), l’hygiène des mains, le nettoyage des locaux, etc. Il ne sera dorénavant plus question de « silos » (groupes identiques d’une dizaine d’enfants), mais de « groupe classe » considéré comme des bulles de contact qui devront se maintenir jusqu’à la fin de l’année scolaire."

Des décisions en ce sens ont donc logiquement été prises : "La Ville de Namur souhaite que cette reprise progressive se fasse dans les meilleures conditions possibles pour tous les enfants, ainsi que pour leurs enseignant·e·s. Ainsi, après concertation entre le Bourgmestre, l’Echevine de l’Education, le Service enseignement et les directions des différents établissements, il est décidé que cette reprise se fasse le lundi 8 juin pour tous les élèves, du niveau maternel et du niveau primaire."