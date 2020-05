Le festival des arts forains aurait pu être en difficulté pour revenir l'an prochain, mais retrouve la sérénité grâce au soutien de la ville de Namur.

Namur en mai aurait dû se dérouler le week-end dernier, celui de l'Ascension. La crise ne l'a pas permis. Le directeur de l'événement y voit cependant une consolation. "Grâce à vos dons, nous avons récolté la fabuleuse somme de 10.000€ pour soutenir les artistes! Toute l'équipe de Namur en Mai vous remercie pour votre générosité", adresse-t-il à ceux qui se sont manifestés en participant au crowdfunding.

Samuel Chappel aurait pu se réveiller inquiet et triste, il se réveille reconnaissant au lendemain de cette édition manquée. "Reconnaissant envers la ville de Namur qui a décidé malgré les circonstances de maintenir son soutien financier à Namur en mai. Reconnaissant envers ces plus de 300 personnes qui ont participé à notre appel au soutien pour les artistes malgré un contexte financier compliqué pour tout le monde. Reconnaissant envers ceux qui, à la Fédération Wallonie Bruxelles et ailleurs se battent pour trouver des solutions, envers Aires Libres qui rassemble dans l'ombre avec force et pertinence, envers les partenaires de Namur en Mai qui ont déjà confirmé leur soutien pour la suite", annonce-t-il avec soulagement.

Sans cette décision de la Ville, le maintien du festival l'année prochaine aurait pu être compromis: de nombreuses dépenses avaient été engagées et de nombreuses personnes avaient travaillé alors que l'annulation du festival a été confirmée pur 2020. L'asbl NEM aurait pu ne pas survivre. Samuel Chappel respire et se dit impatient de revoir "artistes, public, bénévoles, fournisseurs, partenaires et prestataires. Toute ceux qui font Namur en Mai, que je suis si heureux de revoir chaque année et qui sont devenus une deuxième famille. Impatient aussi de vivre cette 25e édition les 13, 14 et 15 mai prochain."

Lien vers le crowdfunding: https://namurenmai.org/shop