Les organisateurs invitent le public à les soutenir à hauteur de 10, 25 ou 50 euros avec des contreparties

La Ville de Namur et les organisateurs de Namur en mai ont pris la décision d’annuler l’édition 2020 du festival des arts forains. Namur en mai devait avoir lieu les 21, 22 et 23 mai dans les rues namuroises.

"Face à la crise sanitaire COVD-19, l'évènement qui rassemble 240.000 personnes représente un risque trop élevé. Notre principale préoccupation reste la sécurité du public", explique le directeur de l’événement Samuel Chappel. "Nous sommes les premiers déçus. Cependant l’heure n’est pas encore au rassemblement et à la fête. Toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous souhaitons remercier également le personnel soignant et tous les travailleurs qui permettent que l’essentiel du pays fonctionne toujours."

Cette décision est lourde de conséquences pour l'organisation qui prépare ce festival depuis un an, mais encore plus pour les artistes. "Ces compagnies déjà fragiles, souvent intermittentes du spectacle, vont devoir trouver une solution pour continuer d’exister sans représentations et cachets. C’est pourquoi, nous avons décidé de lancer un appel aux dons".

L'asbl NEM invite le public à participer pour soutenir les artistes et la culture via un crowdfunding. Trois dons sont possibles: un don symbolique de soutien de 10€, un don de 25€ pour acquérir l’affiche du festival de Namur en Mai 2020 ou un don de 50€ pour obtenir l’affiche et une invitation pour un drink de remerciement qui se déroulera lors de l’édition de Namur en Mai 2021.

"L’ensemble des bénéfices de cette campagne, sera renversé aux artistes. Pour qu’ils puissent continuer de nous émerveiller. La plateforme de don en ligne est disponible à l'adresse : https://www.weezevent.com/namur-en-mai-2020",

L’année prochaine, Namur en Mai fêtera ses 25 ans avec une édition qui sera forcément inoubliable afin de fêter à la fois le retour et l’anniversaire de cet événement incontournable de la vie namuroise. "On vous donne à tous d’ores et déjà rendez-vous les 13, 14 et 15 mai 2021. Le plaisir de se retrouver n’en sera que plus grand l’année prochaine", affirme Samuel Chappel.