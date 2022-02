Les organisateurs avaient jonglé avec les mesures Covid en 2021, en proposant une version réduite d’un festival, préalablement sélectionné comme événement test en pleine pandémie. L’édition précédente, avait, quant à elle, été tout bonnement annulée. Mais cette fois ça y est, Namur en Mai fait son grand retour en 2022 dans une version complète. La Ville de Namur a récemment donné son accord. Les habitués du festival des arts forains peuvent d’ores et déjà cocher les dates du 26, 27 et 28 mai dans leur agenda et s’apprêter à vivre "une véritable parenthèse de bonheur pour la centaine d’artistes programmés et pour un public en manque de culture", commente les organisateurs ravis.

Ceux-ci annoncent une édition poétique. Les traditionnels spectacles d’art de rue, entresorts et artistes ambulants seront au rendez-vous, bien sûr, ainsi que des nouveautés qui seront dévoilées le 15 mars à la presse et sur les réseaux sociaux. "Après deux années plus que compliquées, nous sommes impatients de retrouver les artistes et le public dans les rues de Namur. Voir à nouveau les disciplines artistiques plurielles et le partage d’émotions singulières", souligne Samuel Chappel, directeur du festival des arts forains.

L’équipe se veut également rassurante sur les éventuels rebonds sanitaires. Elle continuera d’avoir un œil sur l’évolution de la pandémie et explique que les mesures en vigueur à date de l’événement seront appliquées lors du festival.

Lors de sa dernière édition en formule complète, en 2019, Namur en mai avait accueilli 240 000 personnes.