Les 25 ans du festival des arts forains auraient dû être fêtés le week-end prochain.

Namur en mai n'aura pas lieu cette année, ais l'organisation NEM n'allait pas laisser passer la date sans se manifester. "Parce qu'on avait envie de continuer d'être avec toi, même à distance... On a préparé des contenus exclusifs et des surprises sur nos réseaux sociaux. Garde un oeil ouvert cette semaine, on est avec toi! Toute cette semaine, retrouve sur nos réseaux sociaux la série Souvenirs de Namur en Mai : le festival raconté par les artistes, bénévoles, organisateurs et festivaliers qui le font vivre d'années en années. L'occasion de découvrir notre toute nouvelle chaîne InstagramTV", annonce le directeur de l'événement Samuel Chappel à l'atetntion des habitués.

Ce jeudi de l'Ascension à 18h, à l'heure où se tient généralement la séance inaugurale de Namur en mai, il propose de retrouver en live sur Facebook Les contes improvisés de Namur en Mai. "Des comédiens conteront des histoires inventées sur le moment, à partir de l'univers magique du festival", dévoile celui qui propose aux spectateurs de participer à l'histoire qui se cache derrière l'affiche de Namur en Mai.

Par ailleurs, du 21 au 24 mai, le musée Rops invite à une recontre originale en ligne. Vivez ou (re)vivez les deux animations déjantées du mentaliste Benjamin Ghislain et de la Compagnie des Bonimenteurs, qui feront voir l’œuvre de Rops d’une manière inédite et originale.

Félicien Rops, illusionniste ?Un mentaliste s’est enfermé au musée Rops ! Benjamin Ghislain, magicien, se plonge dans une interprétation très personnelle de la série des

Hotline Félicien Rops 14h > 16h

Nicole, une miss météo en devenir et Alphonse, un commentateur sportif, s’improvisent guide du musée Rops. Découvertes, rires et interactions garantis!

Réservations: https://www.museerops.be/namur-en-mai-en-virtuel-au-musee-rops