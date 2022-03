Le festival des arts forains a dévoilé une partie de sa programmation jeudi matin et investira de nouveaux lieux namurois, dont la Confluence. Après deux années de diète, Namur en Mai espère approcher l'affluence record de 240.000 personnes, réalisée en 2019. La billetterie est ouverte. Namur en Mai se réappropriera l'espace public les 26,27 et 28 mai prochains. L'affiche a en partie été dévoilée par les organisateurs jeudi matin. Elle comprend déjà trois cabarets et vingt-quatre spectacles de théâtre, cirque, magie, musique, danse et d'humour. La programmation complète sera connue le 19 avril. La moitié des spectacles sera payante, l'autre gratuite.

Le festival se délocalisera quelque peu vers le bas de la ville. Trois nouveaux lieux seront occupés. "Deux espaces scéniques seront créés sur le site de la Confluence", précise l'organisateur Samuel Chappel. "Il y aura une ambiance musicale jusqu'à 1h au matin. Le Delta a été inauguré en septembre 2019 et nous l'occuperons pour la première fois. Cinq compagnies seront sur les quais de Sambre et il y aura aussi des spectacles gratuits sur la terrasse panoramique. Une exposition gratuite se tiendra également à la galerie du Beffroi."

Les horaires seront élargis pour satisfaire le plus grand nombre. Les différentes représentations auront lieu entre 10h15 et 23h15. Le festival avait été annulé en 2020 et n'avait pu accueillir que 4.000 personnes en 2021. "Nous avions programmé 80 représentations mais la jauge était limitée à 50 personnes", ajoute Samuel Chappel. "Tous les sites étaient fermés, ce qui est contraire à la philosophie des arts de rue et aucun spectacle déambulatoire n'était autorisé. Cette année, nous serons en configuration normale. En 2019, nous avions réalisé une affluence record de 240.000 visiteurs. Les chiffres ne sont pas une obsession mais nous espérons nous en approcher." La billetterie est ouverte depuis jeudi midi.

Enfin, un spectacle son et lumière sera programmé mercredi 25 mai sur le site de la Confluence. L'Union européenne entend fêter les vingt ans de l'euro dans une ville de chaque État membre et Namur aura donc l'honneur de représenter la Belgique.